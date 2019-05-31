"Динамо" установило клубный антирекорд в Украинской Премьер-лиге

"Динамо" в последнем туре Украинской Премьер-лиги благодаря дублю Виктора Цыганкова обыграло на выезде "Александрию" 2:0.

При этом "бело-синие" большую часть матча играли в меньшинстве - на 32-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Ахмед Алибеков.

Удаление Алибекова стало восьмым для "Динамо" в 32 матчах УПЛ сезона 2018/19.

Отметим, что в некоторых поединках судьи не ограничивались единичным удалением динамовских футболистов, как например в победном киевском дерби с "Арсеналом" (1:0), когда в матче были удалены голкипер Георгий Бущан и защитник Артем Шабанов.

Таким образом, киевляне обновили свой личный антирекорд по количеству красных карточек за сезон.

Ранее антирекорд киевлян был равен пяти удалением, такое случалось в сезонах 2011/12 и 2015/16.