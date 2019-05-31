Очередной клуб Украинской Премьер-лиги уволил главного тренера

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера "Зари", сообщается на официальном сайте луганского клуба.

Контракт "Зари" со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, отмечается в коммюнике.

"Сегодня утром состоялся разговор президента футбольного клуба "Заря" Евгения Геллера и главного тренера команды Юрия Вернидуба. По итогам разговора было принято решение о взаимном расторжении контракта футбольного клуба "Заря" с Юрием Вернидубом. Юрий Николаевич покидает пост главного тренера "Зари".

Напомним, что в ноябре 2011-го года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари", а со 2 мая 2012-го года по настоящий момент был главным тренером нашего клуба.

"Искренне благодарим Юрия Николаевича за годы, отданные футбольному клубу "Заря", за энергию, направленную на развитие команды и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!", - гласит заявление.

В завершившемся сезоне "Заря" финишировала лишь 5-й в Украинской Премьер-лиге, а вчера в заключительном поединке чемпионата луганчане в гостях уступили "Мариуполю" не только в матче (1:3), но, по дополнительным показателям, и 4-е место в турнирной таблице.