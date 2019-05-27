Еще один клуб Украинской Премьер-лиги объявил об отставке главного тренера

Главный тренер "Карпат" Фабри Гонсалес подал в отставку и уже покинул расположение львовской команды, сообщает официальный сайт "львов".

В последнем туре Украинской Премьер-лиги командой будет руководить ассистент экс-наставника "Карпат" Александр Чижевский.

"Прежде всего, хочу извиниться перед нашими болельщиками за то, что фактически два дня клуб не сообщал официальную информацию об отставке Фабри Гонсалеса. На самом деле, он сообщил руководству о том, что покидает пост главного тренера практически сразу после завершения матча против "Олимпика". Однако, необходимо было провести ряд формальных процедур, поставить подписи под всеми бумагами и только после этого предоставить официальную информацию", - заявил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Яцишин.

"Фабри решил покинуть команду из-за состояния здоровья - ему необходим медицинский уход и немного больше покоя. Нам же сейчас необходим тренер, который не только верит в то, что команда способна выполнить поставленные задачи, но и сможет спокойно оценить ситуацию и найти оптимальные решения проблемы, не прибегая к лишним эмоциям и паническим атакам. Александр Чижевский прекрасно осознает положение вещей и согласился доработать до конца сезона. Мы не отчаиваемся, а сжимаем зубы и работаем", - подытожил Яцишин.

Напомним, Гонсалес возглавил "Карпаты" в январе. Действующее соглашение испанского специалиста с "Карпатами" рассчитано было до лета 2020 года.

Добавим, что перед последним туром чемпионата Украины львовский клуб занимает десятое место в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

В 32-м туре "Карпаты" 29 мая на выезде сыграют против еще одного претендента на вылет "Арсенала-Киев", который замыкает таблицу.

Отметим, что в прошлом месяце "Олимпик" (Донецк) уволил главного тренера.