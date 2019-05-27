Роналду впервые за последние 12 лет не вошел в тройку бомбардиров чемпионата

Криштиану забил "лишь" 21 гол за "Ювентус" в Серии А.

Накануне состоялся заключительный тур в чемпионате Италии.

В частности, чемпион страны "Ювентус" проиграл в Генуе "Сампдории" 0:2.

Таким образом, лидер туринцев Криштиану Роналду остановился в бомбардирской гонке Серии А на отметке 21 гол и не вошел в первую тройку лучших бомбардиров чемпионата.

В последний раз Криштиану забивал так мало в 2006-м году, когда оформил 9 мячей в своем четвертом сезоне за "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром Серии А стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла, намолотивший в ворота соперника 26 мячей.

Второе место занял форвард бергамской "Аталанты" Дуван Сапата, забивший 23 гола. Ну а третьим в списке расположился Кшиштоф Пёнтек (22), начавший сезон в "Дженоа", а закончивший в "Милане".

Напомним, в одном из туров Квальярелла забил фантастический гол пяткой с 11-ти метров в матче Серии А.