Роналду впервые за последние 12 лет не вошел в тройку бомбардиров чемпионата

Накануне состоялся заключительный тур в чемпионате Италии.
В частности, чемпион страны "Ювентус" проиграл в Генуе "Сампдории" 0:2.
Таким образом, лидер туринцев Криштиану Роналду остановился в бомбардирской гонке Серии А на отметке 21 гол и не вошел в первую тройку лучших бомбардиров чемпионата.
В последний раз Криштиану забивал так мало в 2006-м году, когда оформил 9 мячей в своем четвертом сезоне за "Манчестер Юнайтед".
Стоит отметить, что лучшим бомбардиром Серии А стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла, намолотивший в ворота соперника 26 мячей.
Второе место занял форвард бергамской "Аталанты" Дуван Сапата, забивший 23 гола. Ну а третьим в списке расположился Кшиштоф Пёнтек (22), начавший сезон в "Дженоа", а закончивший в "Милане".
Напомним, в одном из туров Квальярелла забил фантастический гол пяткой с 11-ти метров в матче Серии А.