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Роналду рекомендует "Ювентусу" назначить Моуриньо главным тренером

Криштиану против назначения Антонио Конте.

Роналду рекомендует "Ювентусу" назначить Моуриньо главным тренером
Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил руководству клуба назначить португальского специалиста Жозе Моуриньо главным тренером команды, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Моуриньо остался без работы после увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

Отмечается, что помешать назначению the Special One в "Ювентус" может тот факт, что он ранее тренировал "Интер", который является принципиальным соперником туринского клуба.

Ранее сообщалось, что Роналду выступил против возвращения в "Ювентус" экс-наставника "Челси" Антонио Конте. При этом руководство "бьянконери" поддержало решение португальского форварда.

Ранее стало известно, что наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, завоевавшим со "Старой синьорой" пять скудетто подряд, покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

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