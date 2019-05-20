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Иностранцы смогут ввозить наркотики в Беларусь во время Европейских игр, - СМИ

Завтра в Минске стартуют Европейские игры.

Иностранцы смогут ввозить наркотики в Беларусь во время Европейских игр, - СМИ

Иностранные болельщики, которые прибудут в Беларусь на Европейские игры, смогут ввозить с собой в страну некоторые наркотические вещества, сообщается в "Фейсбуке" гражданского движения Legalize Belarus.

По информации движения, в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь пояснили, что болельщики смогут ввозить в страну такие наркотики, как амфетамин (синтетический стимулятор центральной нервной системы и анорексигенное средство) и каннабис (конопля). 

Впрочем, делать это разрешено лишь в виде лекарственных средств и исключительно для личного пользования. Определен и лимит веществ, которые можно ввозить на территорию Беларуси – количество лекарственных препаратов не должно превышать недельную норму исходя из рецепта врача.

Добавим, что Европейские игры пройдут в Минске в период с 21 по 30 июня.

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