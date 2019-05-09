Местные жители сообщили правоохранителям о том, что в море плавают подозрительные мешки.

У берегов Турции, вблизи курортного городка Айванлик, правоохранители выловили из воды почти полторы тонны марихуаны.

Об этом сообщает издание Milliyet.

Отмечается, что шестеро человек на деревянной лодке переправляли упакованную в вакуумные мешки мариухану. Однако, из-за перегрузки лодка затонула.

Местные жители сообщили правоохранителям о том, что в море плавают подозрительные мешки. На место прибыли полицейские и достали из воды 1441 кг марихуаны. Люди, которые ее переправляли, задержаны.

Фото: milliyet.com.tr

Напомним, ранее в Одессе таможенники раскрыли уникальный способ перевозки наркотиков - в одесском порту "Пивденный" задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах со строительным материалом.