Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег

Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового института. Об сообщает DW со ссылкой на датскую газету Berlingske.

Среди обвиняемых - Томас Борген, покинувший пост главы Danske Bank в сентябре 2018 года. Днем ранее адвокат Боргена сообщил, что в доме его подзащитного прошли обыски.

В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.

В феврале 2019 года Европейское ведомство банковского надзора открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

В том же месяце пресс-служба банка сообщила, что финансовый институт сворачивает свою деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и России. При этом в Литве продолжит работу лишь его сервисный центр, который выполняет ряд административных функций.