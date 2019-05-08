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Россияне начали продавать недвижимость в Болгарии, - СМИ

За 20 лет недвижимость в стране приобрели более 80 тыс. граждан РФ.

Россияне начали продавать недвижимость в Болгарии, - СМИ
Villa Elea, Несебр,Болгария
Фото: Booking.com

По данным Агентства государственной регистрации Болгарии и болгарских СМИ, число россиян, купивших недвижимость в стране, снизилось в 2018 году на 75% по сравнению с рекордным 2012 годом.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на болгарский финансовый еженедельник "Капитал".

Отмечается, что основная причина - резкое ослабление курса рубля за последние годы, а также санкции США и Евросоюза после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Данные реестра Агентства госрегистрации свидетельствуют, что за 20 лет (1999-2018) недвижимость в Болгарии приобрели 81 114 граждан РФ. За тот же период россияне продали всего 636 объектов недвижимости, а в 2019 году примерно 9% владельцев выставили свою недвижимость на продажу, что является самым высоким показателем за весь 20-летний период.

Наиболее популярными местами для покупки недвижимости в Болгарии для россиян в основном были черноморские курорты "Солнечный берег" и "Святой Влас".

"Капитал" подчеркивает, что при продаже недвижимости российскими гражданами покупателями как правило являются болгары.

Напомним, некоторые российские чиновники, наоборот, сохранили и приобретают новую недвижимость за рубежом, несмотря на санкции. Часть из них избавилась от зарубежного имущества в преддверии выборов в Госдуму в 2016 году.

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