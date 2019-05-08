В российском городе Пятигорск воспитанники детских садов в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер промаршировали по площади у Вечного огня.

В праздничном шествии участвовали более 500 детей, сообщает телеканал Настоящее время.

Фото: pyatigorsk.org

Фото: pyatigorsk.org

Сводный хор детсадовцев также исполнил "Катюшу", дети прочитали стихи о победе и станцевали "композицию" "Маки".

Принимал парад глава города Андрей Скрипник. "Связь поколений жива и неразрывна", – отметил он и заявил, что у этого парада есть все шансы стать "еще одной доброй городской традицией".

Фото: pyatigorsk.org

Фото: pyatigorsk.org

Напомним, 2 мая в детском саду №24 оккупированного Россией Севастополя сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" дошкольников.

В прошлом году в Джанкое во время празднования дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, в ходе которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками.