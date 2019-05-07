Facebook удалил еще 97 страниц и групп, связанных с российской пропагандой

Администрация соцсети Facebook удалила 97 страниц, групп и аккаунтов, которые связаны с Россией, манипулировали информацией и вводили в заблуждение пользователей. Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и учетных записей, которые были причастны к скоординированному недостоверному поведению в Facebook и Instagram. Мы обнаружили две отдельные, не связанные между собой системы, которые происходили в России и использовали схожую тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести в заблуждение других о том, кем они были и чем занимались", - сказано в сообщении.

Удаленные аккаунты и страницы "были причастны к скоординированному недостоверному поведению", для управления страницами использовались фальшивые учетные записи. Они публиковали новости о местных и политических новостях, включая такие темы, как военный конфликт в Восточной Украине, российская политика, политические новости в Европе, политика в Украине и гражданская война в Сирии.

Удаленные страницы имели в целом около 34 тысяч подписчиков, в группах было не менее 86 тыс. читателей. Аккаунты не покупали рекламу в соцсети - Facebook сообщил об одном долларе, вложенном в рекламу в марте 2017 года.

"Мы сообщили информацию о нашем анализе в правоохранительные органы, политикам и отраслевым партнерам", - сказано в сообщении.

Также соцсеть удалила 21 учетную запись, связанную с Австрией, Прибалтикой, Германией, Испанией, Украиной и Великобританией. Там публиковалась информация о местной политике, иммиграции, религиозных вопросах и НАТО.

Напомним, в конце марта Facebook удалил 1907 страниц и аккаунтов, связанных с Россией. По данным соцсети, они распространяли спам или участвовали в скоординированных схемах рассылки недостоверной информации, в том числе об Украине.