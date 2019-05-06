Суд разрешил Пучдемону принимать участие в выборах в Европарламент

Бывший глава правительства Каталонии и лидер сторонников независимости региона Карлес Пучдемон и экс-члены этой администрации Клара Понсати и Антони Комин имеют право баллотироваться на выборах в Европарламент 26 мая.

Так постановил в понедельник, 6 мая, суд Мадрида по административным спорам, удовлетворив жалобу всех трех политиков на решение Центральной избирательной комиссии Испании, передает DW.

Решение ЦИК не допускать их к участию к выборам было продиктовано тем, что каталонские деятели предположительно совершили тяжкие преступления, а затем скрылись от испанской юстиции за пределами страны.

Первоначально жалоба Пучдемона и его соратников была подана в верховный суд Испании. Но тот передал ее низшей инстанции, заявив, что решение подобных административных споров – вне его компетенции. Одновременно он напомнил, что испанское законодательство не лишает лиц, уклоняющихся от преследования за совершенные деяния, права избирать или быть избранным.

Прокуратура подозревает Пучдемона (ему грозит до 30 лет лишения свободы) и его соратников (они могут получить до 15 лет тюрьмы) в организации мятежа и нецелевом использовании государственных средств. Осенью 2017 года они организовали в Каталонии референдум об отделении от Испании, а затем провозгласили независимость региона. И референдум, и отделение части национальной территории противоречат конституции Испании.

Выборы в Европейский парламент намечены на 23-26 мая.