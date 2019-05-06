Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Харькове покончил с собой известный волонтер Максим Курчашов
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
ГлавнаяМир

Суд разрешил Пучдемону принимать участие в выборах в Европарламент

Выборы в Европейский парламент намечены на 23-26 мая.

Суд разрешил Пучдемону принимать участие в выборах в Европарламент
Фото: EPA/UPG

Бывший глава правительства Каталонии и лидер сторонников независимости региона Карлес Пучдемон и экс-члены этой администрации Клара Понсати и Антони Комин имеют право баллотироваться на выборах в Европарламент 26 мая.

Так постановил в понедельник, 6 мая, суд Мадрида по административным спорам, удовлетворив жалобу всех трех политиков на решение Центральной избирательной комиссии Испании, передает DW.

Решение ЦИК не допускать их к участию к выборам было продиктовано тем, что каталонские деятели предположительно совершили тяжкие преступления, а затем скрылись от испанской юстиции за пределами страны.

Первоначально жалоба Пучдемона и его соратников была подана в верховный суд Испании. Но тот передал ее низшей инстанции, заявив, что решение подобных административных споров – вне его компетенции. Одновременно он напомнил, что испанское законодательство не лишает лиц, уклоняющихся от преследования за совершенные деяния, права избирать или быть избранным.

Прокуратура подозревает Пучдемона (ему грозит до 30 лет лишения свободы) и его соратников (они могут получить до 15 лет тюрьмы) в организации мятежа и нецелевом использовании государственных средств.  Осенью 2017 года они организовали в Каталонии референдум  об отделении от Испании, а затем провозгласили независимость региона. И референдум, и отделение части национальной территории противоречат конституции Испании.

Выборы в Европейский парламент намечены на 23-26 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также