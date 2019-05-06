В России прогремел взрыв на химзаводе "Азот", есть погибшие

На данный момент известно о троих погибших и одном раненом.

В России на химзаводе "Азот" в Пермском крае прогремел взрыв. На данный момент известно о трех погибших и одном раненом.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

"В цехе по производству аммиака ОАО "УПК Уралхим" филиал "Азот" в городе Березняки произошел инцидент при производстве ремонтных работ, погибли трое рабочих", - рассказали в МЧС.

Отмечается, что инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии, угрозы экологии и населению нет.

По данным СМИ, взрыв мог произойти из-за того, что рабочие пытались разрезать емкость с остатками аммиака. После взрыва на заводе произошел пожар, который уже потушили.

Химзавод "Азот" (филиал АО «ОХК "УРАЛХИМ"») производит аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли. Это единственное предприятие в РФ, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры.

Напомним, в августе прошлого года на Северодонецком "Азоте" в Луганской области произошел пожар.