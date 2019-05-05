Спецпрокурор Мюллер может дать показания в Конгрессе

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в американские выборы и возможные связи кампании Трампа с россиянами, 15 мая может появиться на открытых слушаниях в Конгрессе.

Об этом в эфире телеканала Фокс заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Дэвид Сисилин, передает Голос Америки.

Хотя расследование Мюллера остается в центре политической жизни США с мая 2017 года, это станет первой возможностью для конгрессменов и американцев услышать о нем непосредственно от спецпрокурора.

Напомним, в апреле Министерство юстиции США опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Доклад опубликован на сайте ведомства. Спецпрокурор не нашел доказательств сговора президента Дональда Трампа или его сотрудников с Россией во время президентских выборов 2016 года. Однако, сами обвинения в российском вмешательстве в выборы в его отчете были подтверждены.

В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.

Ранее Трамп заявлял, что не боится обнародования отчета. Однако позже он назвал расследование возможного сговора его кампании с Кремлем "попыткой государственного переворота".