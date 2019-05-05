Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
В Черкассах осужденные напали на работников колонии
В Черкассах осужденные напали на работников колонии
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
ГлавнаяМир

Шри-Ланка за две недели выслала из страны более 600 иностранцев

Часть из них - исламские проповедники.

Шри-Ланка за две недели выслала из страны более 600 иностранцев
После взрывов из Шри-Ланки выслали более 600 иностранцев
Фото: EPA/UPG

После серии взрывов в Шри-Ланке из страны выслали более 600 иностранных граждан, около 200 из которых – исламские проповедники. Об этом AFP сообщил министр внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена.

“Священнослужители въехали в страну на законных основаниях, но срок действия их виз закончился. Проповедников оштрафовали и выслали из страны”, - сообщил глава МВД.

Министр отметил, что после терактов, связанных с деятельностью джихадистов, власти Шри-Ланки усилили меры безопасности, в частности, пересмотрели визовую систему и ужесточили визовые ограничения для проповедников, опасаясь, что они радикализируют местных жителей.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Нигомбо и Баттикалоа. По уточненным данным, число погибших составило 257 человек, среди них - более 40 иностранцев.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также