Шри-Ланка за две недели выслала из страны более 600 иностранцев

После взрывов из Шри-Ланки выслали более 600 иностранцев

После серии взрывов в Шри-Ланке из страны выслали более 600 иностранных граждан, около 200 из которых – исламские проповедники. Об этом AFP сообщил министр внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена.

“Священнослужители въехали в страну на законных основаниях, но срок действия их виз закончился. Проповедников оштрафовали и выслали из страны”, - сообщил глава МВД.

Министр отметил, что после терактов, связанных с деятельностью джихадистов, власти Шри-Ланки усилили меры безопасности, в частности, пересмотрели визовую систему и ужесточили визовые ограничения для проповедников, опасаясь, что они радикализируют местных жителей.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Нигомбо и Баттикалоа. По уточненным данным, число погибших составило 257 человек, среди них - более 40 иностранцев.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".