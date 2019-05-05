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Гуайдо признал поражение попытки переворота

Лидер оппозиции считает, что у них было недостаточно поддержки военных.

Гуайдо признал поражение попытки переворота
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо
Фото: EPA/UPG

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо признал поражение попытки переворота и заявил о готовности поставить на голосование в парламенте предложения США о военном вмешательстве, если такие поступят. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post, передает "Новая газета".

По его мнению, поражение последней попытки переворота, которая началась 30 апреля, произошло из-за недостатка поддержки со стороны военных.

«Может, нам все еще нужно больше солдат и больше поддержки от представителей режима, которые захотели бы нас поддержать. Думаю, просчет в этом очевиден», — сказал Гуайдо.

Когда его спросили, как бы он ответил на возможное предложение от советника американского президента Джона Болтона о вмешательстве, Гуайдо сказал: «Дорогой друг Джон Болтон <..>  Спасибо за предложение, мы оценим его и, вероятно, рассмотрим в парламенте для преодоления кризиса. В случае необходимости, может, мы его примем».

Гуайдо также назвал «хорошей новостью» прошедшие в США обсуждения вариантов возможных действий американских военных в Венесуэле.

«Мы рассматриваем все варианты. Хорошо, что такой важный союзник, как США, также рассматривает его. Значит, мы сможем в случае необходимости рассчитывать на сотрудничество», - сказал Гуайдо.

При этом лидер оппозиции отметил, что выступает против «одностороннего вторжения американских военных» — те должны действовать «сообща с венесуэльскими силами, настроенными против [президента Николаса] Мадуро». Вдаваться в подробности он не стал, уточняет газета.

Напомним, столкновения в Венесуэле возобновились после того, как Гуайдо 30 апреля призвал сторонников к осуществлению «финальной фазы» смены власти в стране. В результате пострадали более 300 человек, еще более 200 были задержаны.

4 мая США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро был готов бежать, но его остановила Россия.

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