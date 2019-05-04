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На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня

Если инаугурация состоится в конце мая - визит вероятен, если раньше - не очень

На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Фото: EPA/UPG

На инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского ожидается приезд из США гостей очень высокого уровня. Не исключено, что присягу посетит глава Государственного департамента США Майк Помпео. Однако это зависит от даты: если инаугурация состоится в конце мая - визит вероятен, если раньше - не очень.

Об этом стало известно LB.ua из своих источников.

Именно необходимость времени для организации визитов иностранных делегаций была одним из аргументов за позднюю дату инаугурации Зеленского (28 мая или даже 1 июня) на встрече избранного президента с представителями фракций Верховной Рады, которая состоялась в субботу.

Сам Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая.

Дискуссия вокруг даты инаугурации в целом была спокойной, и стороны договорились о том, что Зеленский будет предлагать 19 число, а Верховная Рада проголосует как проголосует.

Подробнее о встрече Зеленского читайте в телеграме шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

Напомним, что на инаугурации Порошенко в 2014 году присутствовали более десятка президентов европейских государств, вице-президент США, четыре премьер-министра, в том числе канадский, генсеки Совета Европы и ОБСЕ, президент Совета Европы, спикер парламента Азербайджана и ряд других иностранных представителей.

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