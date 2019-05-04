​Зеленский: до инаугурации рано говорить о роспуске Рады

"Пока нет полномочий. Как только они будут, вы об этом узнаете".

Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что до инаугурации рано говорить о том, будет ли он распускать Верховную Раду или нет.

"Еще рано об этом говорить. Еще пока нет полномочий. Как только они будут, вы об этом узнаете", - сказал он журналистам после встречи с депутатами парламента 4 мая.

Напомним, перед выборами Зеленский заявил, что в случае победы "будет думать" над роспуском Рады.

Действующий президент Петр Порошенко этого делать не собирается, поэтому инаугурацию Зеленского могут пытаться отложить на конец мая.

Сам Зеленский рассчитывает на инаугурацию 19 мая. В таком случае у него будет больше недели на роспуск парламента. Крайний срок, по самому популярному мнению, заканчивается 27 мая. Впрочем, называются и другие даты. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, например, заявил, что возможность распустить Верховную Раду сохраняется до 14 июня.