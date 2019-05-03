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Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года

Его предшественнику для этого понадобилось 18 лет.

Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
генерал армии Петр Цигикал
Фото: пресс-служба президента

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал 2 мая получил воинское звание генерала армии.

Об этом говорится в указе президент Петра Порошенко №178/2019.

Еще четыре года назад Цигикал был полковником.

25 августа 2015 года по случаю Дня Независимости он получил первое генеральское звание. Тогда генерал-майор Цигикал был директором Департамента оперативной деятельности администрации ГПСУ.

25 мая 2017 года Цигикалу было присвоено звание генерал-лейтенанта

27 апреля 2018 года Цигикал, который к этому времени уже возглавил Погранслужбу, стал генерал-полковником.

2 мая 2019 года он получил самое высокое звание в Украине генерала армии.

Для сравнения: срок между первым генеральским званием и высшим для министра обороны Степана Полторака составил 10 лет (2005 и 2015), для начальника генштаба Вооруженных сил Украины - 8 лет (2007 и 2015), для главы Службы безопасности Украины Василия Грицака - 10 лет (2006 и 2016), для предшественника Цигикала на посту главы ГПСУ Василия Назаренко - 18 лет (1999 и 2017).

Всего в Украине было 18 генералов армии.

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