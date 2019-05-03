Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года

Его предшественнику для этого понадобилось 18 лет.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал 2 мая получил воинское звание генерала армии.

Об этом говорится в указе президент Петра Порошенко №178/2019.

Еще четыре года назад Цигикал был полковником.

25 августа 2015 года по случаю Дня Независимости он получил первое генеральское звание. Тогда генерал-майор Цигикал был директором Департамента оперативной деятельности администрации ГПСУ.

25 мая 2017 года Цигикалу было присвоено звание генерал-лейтенанта

27 апреля 2018 года Цигикал, который к этому времени уже возглавил Погранслужбу, стал генерал-полковником.

2 мая 2019 года он получил самое высокое звание в Украине генерала армии.

Для сравнения: срок между первым генеральским званием и высшим для министра обороны Степана Полторака составил 10 лет (2005 и 2015), для начальника генштаба Вооруженных сил Украины - 8 лет (2007 и 2015), для главы Службы безопасности Украины Василия Грицака - 10 лет (2006 и 2016), для предшественника Цигикала на посту главы ГПСУ Василия Назаренко - 18 лет (1999 и 2017).

Всего в Украине было 18 генералов армии.