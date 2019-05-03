На должность спикера Зеленского поступило более 3 тыс. заявок, - пресс-служба

Из всех претендентов отберут сотню лучших, затем отсеют еще 90 человек, и только топ-10 попадут на собеседование к президенту.

Более 3 тысяч кандидатов подали свое резюме на должность спикера новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба политика, пишет агентство "Украинские новости".

"На данный момент на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тысяч резюме - от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях", - сказано в заявлении.

Среди кандидатов - профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры. В "команде Зеленского" заявили, что среди кандидатов есть известные личности, но не назвали фамилий.

Напомним, о вакансии на должность спикера Зеленский заявил на прошлой неделе в видеообращении. Успешный кандидат на эту должность должен владеть тремя языками, иметь опыт работы в журналистике, владеть коммуникационными навыками, быстро реагировать на обстоятельства, быть креативным и быть готовым работать круглосуточно.

Конкурс будет проходить в несколько этапов, 100 лучших кандидатов получат несколько творческих заданий, а оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского. Только десять лучших претендентов кандидаты попадут на собеседование с руководителем HR-департамента и самим Зеленским.

Сообщается, что все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами.