Политзаключенные Сущенко и Абсеитов благодарят всех украинцев, кто пишет им письма в тюрьму

Украинские политзаключенные Роман Сущенко и Зеври Абсеитов написали письма первому вице-спикеру парламента Ирине Геращенко. Об этом политик написала на своей странице в Фейсбуке.

"На днях получила несколько писем от политзаключенных Кремля: Романа Сущенко, Зеври Абсеитова. Романа я хорошо знаю, мы коллеги, земляки. Зеври - только заочно, как и других заключенных крымских татар. В письмах они благодарят каждого украинца, кто не забывает и пишет, поддерживает морально и психологически. Им очень важны известия из Украины, особенно в условиях информационного вакуума, когда со всех федеральных каналов, которые можно смотреть в российских тюрьмах, об Украине - только издевательства и грязь", - написала Геращенко.

Она также сообщила, что написала письма многим политзаключенным Кремля и военнопленным морякам, а в некоторые российские тюрьмы можно направлять письма по электронной почте - в частности, Олегу Сенцову, Николаю Карпюку.

"Другим нашим можно направлять только традиционные почтовые открытки - по-русски, их просматривает тюремная цензура. Всем передала привет с Родины и четкое заверение, что их судьбы и вопрос их освобождения остаются для Украины в центре внимания", - отметила Геращенко.

Напомним, оккупационный суд Крыма продлил срок заключения украинцу Владимиру Балуху, не учтя время его пребывания в СИЗО - более года - по системе "день за полтора", как это установлено российским законодательством.