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"Голос Украины" опубликовал официальные результаты президентских выборов

Инаугурация новоизбранного президента должна состояться в течение 30 дней.

"Голос Украины" опубликовал официальные результаты президентских выборов
Фото: EPA/UPG

По итогам второго тура выборов избранным президентом Украины стал Владимир Зеленский, результаты которого ранее объявила Центральная избирательная комиссия. Официальное издание парламента, газета "Голос Украины" сегодня опубликовала официальные результаты выборов президента.

Явка избирателей составила 61,37%, правом голоса воспользовались 18 млн 491 тыс. 840 граждан Украины.

 По данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

По объявленным оценкам международных и украинских наблюдателей, обнародованным по итогам мониторинга избирательного процесса, повторные выборы президента Украины были свободными и конкурентными, а зафиксированные нарушения не повлияют на итоги голосования.

30 апреля Центризбирком объявил о победе Зеленского. Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно.

Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

День проведения заседания для принесения присяги новоизбранным президентом Украины определяется решением украинского парламента по представлению председателя Верховной Рады. Время торжественного заседания, список гостей и другие организационные вопросы спикер парламента согласовывает с новоизбранным президентом и главой Конституционного суда Украины.

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