Парубий подписал постановление о проведении в Киеве сессии ПА НАТО в 2020 году

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве. Об этом он сообщил в своем микроблоге Твиттер.

"Подписал Постановление Верховной Рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", так что 22-25 мая 2020 года в Киеве состоится Парламентская ассамблея НАТО", - написан Парубий.

Рада также решила создать организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии и назначила председателем оргкомитета спикера Рады. Комитет в двухнедельный срок должен утвердить плане мероприятий по подготовке и проведению сессии.

Кабинету Министров поручено в 2-недельный срок определиться с участием соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении сессии ПА НАТО, а также обеспечить своевременное финансирование предусмотренных в смете парламента на 2020 год расходов на проведение этой сессии.

Напомним, 25 апреля Рада утвердила проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году в Киеве.