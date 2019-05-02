Парубий подписал постановление о проведении в Киеве сессии ПА НАТО в 2020 году

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве. Об этом он сообщил в своем микроблоге Твиттер.
"Подписал Постановление Верховной Рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", так что 22-25 мая 2020 года в Киеве состоится Парламентская ассамблея НАТО", - написан Парубий.
Підписав Постанову Верховної Ради @verkhovna_rada "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору", тож 22-25 травня 2020 року у Києві відбудеться Парламентська асамблея #НАТО @natopapress @NATO @UKRinNATO @MFA_Ukraine— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 травня 2019 р.
Рада также решила создать организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии и назначила председателем оргкомитета спикера Рады. Комитет в двухнедельный срок должен утвердить плане мероприятий по подготовке и проведению сессии.
Кабинету Министров поручено в 2-недельный срок определиться с участием соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении сессии ПА НАТО, а также обеспечить своевременное финансирование предусмотренных в смете парламента на 2020 год расходов на проведение этой сессии.
Напомним, 25 апреля Рада утвердила проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году в Киеве.