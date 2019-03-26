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В 2020 году Украина примет сессию Парламентской ассамблеи НАТО

Летом во Львове пройдет межпарламентский совет "Украина-НАТО".

В 2020 году Украина примет сессию Парламентской ассамблеи НАТО
Фото: online.ua

В Киеве в 2020 году впервые в истории состоится сессия Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Об этом сообщила глава украинской делегации в НАТО Оксана Юринец на своей странице в Фейсбуке.

"В 2020-м Киев примет первую в истории сессию Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Наши военные уже давно доказали всему миру, что готовы вступать в НАТО. Не уменьшаем активности в этом направлении - и как результат наше Министерство обороны, как и соседское польское, также приглашены ко входу символикой Альянса", - написала Юринец.

Глава делегации напомнила, что летом во Львове состоится важный Межпарламентский совет Украина-НАТО.

Напомним, 4 апреля НАТО будет отмечать 70 лет со времени подписания договора о создании.

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