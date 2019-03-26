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На админгранице Крыма россияне задержали двух крымских татар

Пограничники усомнились в подлинности документов.

На админгранице Крыма россияне задержали двух крымских татар
Фото: investigator.org.ua

Российские пограничники задержали двух крымских татар - Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова - у контролируемой оккупационными властями стороны КПВВ "Каланчак". Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке.

На допрос задержанных активистов забрали под предлогом того, что у работников пограничной службы возникли сомнения в подлинности их документов. Халида Бекирова, супруга Ремзи, сообщила, что Бекиров был задержан в 9:10 утра, до настоящего времени он и Сулейманов содержатся в модуле для дополнительных проверок.

Напомним, в феврале 2017 Бекирова и Сулейманова задержали за участие в несанкционированном митинге, тогда их осудили и приговорили к 5 суткам административного ареста.

В марте 2017 года "Симферопольский районный суд" дал 3 суток админареста задержанному крымскотатарском активисту Ремзи Бекирову за якобы распространение экстремистских материалов в соцсети.

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