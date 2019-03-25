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Германия выделит 5,8 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Проект сосредоточен на помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе.

Германия выделит 5,8 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Фото: EPA/UPG

Правительство Федеративной Республики Германия в этом году выделит 1,8 млн евро, а на 2020 и 2021 годы всего предусмотрено еще 4 млн евро на финансовую поддержку гуманитарной деятельности Международного комитета Красного Креста в Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"С помощью этих средств Германия поддерживает ряд гуманитарных мер и вспомогательных проектов в рамках проекта МККК", - говорится в сообщении.

Проект сосредоточен на Донбассе и помогает пострадавшим от конфликта по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, в частности, внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и селах, которые приютили их.

Одна из основных задач также - обеспечение населения чистой питьевой водой.

Кроме того, в рамках проекта финансирование выделяется на медицину, обеспечение продуктами питания и средствами гигиены, подготовку медицинского персонала и сиделок, поиск пропавших без вести лиц и восстановление семейных связей, посещения задержанных, улучшение знаний об опасности мин/взрывоопасных предметов времен войны и много другое.

Ранее сообщалось, что Дания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн для Донбасса.

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