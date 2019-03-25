​Нардеп Березенко подал иск к Гриценко на одну гривну

"Требую от "честного кандидата" извинений за откровенную клевету и голословные заявления".

Народный депутат, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что подал в суд на кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства.

Об этом сообщил Березенко в Facebook.

"Подал иск в суд на Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства. Требую от "честного кандидата" извинений за откровенную клевету и голословные заявления, которые, как и ожидалось, не имеют никаких оснований", - написал он.

По словам Сергея Березенко, в иске он указал символическую сумму компенсации - одну гривну.

"Потому что считаю, что именно столько сегодня и стоит слово "самого честного" кандидата. Однако даже сейчас Гриценко еще имеет шанс извинится за свои слова и доказать, что "честных больше" не только на билбордах, но и в реальной жизни", - отметил Березненко.

Ранее Сергей Березенко официально заявлял, что подаст иск на Анатолия Гриценко в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. По словам нардепа, сумма этого иска должна была составить, как и залог кандидата в президенты - 2,5 млн гривен. Все выигранные в суде деньги Березенко пообещал отдать на нужды армии.

Напомним, 7 февраля Гриценко в эфире одного из телеканалов заявил, что его соперник Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд гривен на подкуп избирателей. Одним из организаторов такого "подкупа" Гриценко назвал Березенко.

Ранее депутат Рады, жена генеральногопрокурора Украины Ирина Луценко подала в суд на Гриценко, который заявил о мнимой службе ее сына в АТО. Иску на 2,5 млн гривен предшествовала заочная фейсбучная ссора Гриценко и генпрокурора.