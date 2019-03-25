Россия передумала направлять своих наблюдателей на выборы в Украине

Россия отказалась от направления своих наблюдателей на выборы президента Украины 31 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел России.

В МИДе назвали нелегитимным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации 24 российских наблюдателей и считают это дискриминацией в отношении российских экспертов. Отказ направлять наблюдателей связан с тем, что в Украине наблюдатели могут подвергнуться "угрозе заведомого преследования".

Напомним, на прошлой неделе ЦИК отказала Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в регистрации 24 граждан России наблюдателями на выборах Президента Украины 31 марта.