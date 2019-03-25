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​Порошенко обвинил "1+1" в ретрансляции российских фейков

"Это неуважение не к Порошенко, это неуважение к государству".

​Порошенко обвинил "1+1" в ретрансляции российских фейков
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко обвинил телеканал "1+1" в ретрансляции российских фейков.

Таким образом он отреагировал на передачу "Украинские сенсации", которая вышла 23 марта.

"Мы отобьем информационные атаки, несмотря на безумный обстрел фейками с олигархических каналов. Просто представить себе невозможно. Один из крупнейших каналов, который принадлежит олигарху, который прячется от украинского правосудия в Израиле за час [сообщил, что] Порошенко убил своего брата, Порошенко отравил своих родственников, Порошенко создал сотню головорезов, которые убивают украинцев. Все это было взято с российского телеканала НТВ и крутится... Да, [еще сообщили, что] против Порошенко открыты в Евросоюзе и США уголовные дела. Сегодня уже Евросоюз вынужден опровергать эту ерунду, которую говорят на этом олигархическом канале", - сказал Порошенко во время выступления в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

По его мнению, трансляция подобных фейков только мобилизирует его электорат.

"Потому что это неуважение не к Порошенко, это неуважение к государству, неуважение к народу и, кстати, попытка подорвать имидж нашей страны в мире", - сказал он.

Напомним, что "1+1" принадлежит Игорю Коломойскому.

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