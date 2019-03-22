Порошенко спрогнозировал снижение цены на газ к 2023 году

"Текущая ситуация на рынке на сегодняшний день позволяет не повышать цены".

Президент Петр Порошенко прогнозирует, что с 2023 года Украина может стать энергетически независимой и перестать импортировать газ, что приведет к снижению цен на газ.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Украина".

"На сегодняшний день изменились оптовые цены на газовых рынках. Было соответствующее сообщение и украинского правительства, и НАК "Нефтегаз", что текущая ситуация позволяет не повышать тарифы... Текущая ситуация на рынке на сегодняшний день позволяет не повышать цены", - сказал он.

На вопрос о том, позволяет ли ситуация снизить цены, Порошенко ответил, что он не популист.

"У нас есть страны в мире, которые снизили цены на газ и бензин в 4-6 раз. Название этой страны - Венесуэла. Это привело к тотальному обнищанию людей, им нечего есть, у них остановились предприятия", - ответил он.

При этом Порошенко заявил, что снижение цен возможно при достижении энергетической независимости, что, по его оценкам, может произойти к 2023 году.

"Мы меньше начали потреблять газа. По контракту 2009 года Украина была одета в ярмо: брали или нет, но за 42 млрд кубов должны были заплатить. Знаете, сколько Украина потребила в 2017 году? 14 млрд. В 2018 - 10,5 млрд. Если наша программа увеличения энергоэффективности, энергосбережения, увеличения отечественной добычи будет продолжена, то начиная с 2023 года Украина будет энергетически независимой - мы перестанем покупать импортный газ. И это будет шаг для реального рыночного снижения покупательской цены на газ", - сказал он.

Напомним, что Кабинет министров 19 октября 2018 года принял постановление о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября. Согласно документу, с 1 ноября цена на газ для населения вырастет на 23% до 8 550 гривен/тыс. куб. м. Следующий этап повышения запланирован на 1 мая 2019 года, когда цена повысится примерно до 10 тыс. гривен.

С 1 января 2020 года цена газа для населения уравняется с ценой для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки и будет составлять около 12 тыс. гривен.