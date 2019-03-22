Украинский фондовый рынок становится привлекательнее для инвесторов

Национальный банк Украины в марте подписал соглашение о корреспондентских отношениях с международным депозитарием ценных бумаг Clearstream для дальнейшего открытия счета в ценных бумагах в депозитарии НБУ.

Фото: Прес-центр НБУ

Этот проект упростит доступ иностранных инвесторов к украинским гособлигациям. Если есть счет в глобальном депозитарии Clearstream, они смогут покупать украинские ценные бумаги напрямую. После покупки нерезидентами украинских гособлигаций через Clearstream эти ценные бумаги могут обращаться за границей за иностранную валюту.

Кроме того, данный проект упростит украинским инвесторам покупку иностранных ценных бумаг.

"За последние три года мы системно развивали первичный рынок ОВГЗ, приводя его в соответствие с лучшими международными практиками. Начало деятельности Clearstream в Украине – это долгожданный шаг на пути открытия украинского рынка ОВГЗ для иностранных инвесторов", – сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Плюсы данного проекта очевидны. По оценке НБУ, подписание договора с Clearstream повысит привлекательность и ликвидность рынка государственных ценных бумаг Украины, расширятся источники долгосрочного финансирования, снизится стоимость долговых средств и улучшится валютная структура госдолга за счет большего спроса на гривневые госбумаги.

Однако при реализации данного проекта возникают и риски. Вложения нерезидентов в ОВГЗ – это так называемые «горячие» деньги, которые стремительно заходят в страну, когда повышается доходность по госбумагам, и также стремительно выходят из страны, оказывая давление на курс гривны. В январе этого года нерезиденты возобновили инвестиции в ОВГЗ. Их портфель украинских госбумаг вырос с начала года по настоящее время в 2,3 раза – до 14,31 млрд грн.

Объем одного торгового дня на украинском межбанковском валютном рынке составляет в среднем $300 млн. Если объемы вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ в три-четыре раза превысят ежедневный объем межбанка, то при выходе иностранных инвесторов из этих ценных бумаг в короткие сроки гривна может оказаться под существенным давлением. Для возможности сглаживания влияния «горячих» денег инвесторов на курс гривны НБУ необходимо существенно нарастить международные резервы. Они в феврале 2019 года сократились на 2,9% и по состоянию на 1 марта составляли $20,22 млрд. Их уменьшение НБУ объяснил существенными выплатами в феврале по госдолгу в сумме $1,285 млрд. Общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году составит более 417 млрд грн.

Между тем, существенного роста международных резервов не предусматривается: НБУ прогнозирует их увеличение в 2020 году до $21,4 млрд и сохранение на этом же уровне в 2021 году. Поэтому НБУ необходимо разработать превентивные меры для сглаживания влияния спекулятивного капитала на курс гривны.