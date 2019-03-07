​Нацбанк назвал причины укрепления курса гривны

С начала года курс укрепился на 4,4% до 26,48 грн/долл.

Национальный банк объяснил укрепление курса гривны рыночными факторами.

"Колебания курса в сторону укрепления, которые наблюдаются в последние недели, является здоровой реакцией рынка на постоянные изменения экономической ситуации. Под влиянием изменения баланса спроса-предложения курс национальной валюты в разные периоды может как усиливаться, так и ослабляться", – говорится на сайте НБУ.

С начала года официальный курс национальной валюты укрепился на 4,4% - до 26,48 грн/долл. В частности, только с начала марта - на 1,4%.

Это связано с благоприятной внешней ценовой конъюнктуру для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, стабильными поступлениями экспортной выручки, приближением сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, которое стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту.

Кроме того, на укрепление гривны влияет слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу и чистая продажа валюты населением.

"Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке. В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, на сегодня замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривни", – отмечается в сообщении.

Текущая благоприятная ситуация на валютном рынке дает возможность Национальному банку пополнять международные резервы без влияния на направление движения курса гривны. Так, с начала года по состоянию на 7 марта чистая покупка валюты НБУ составляет около $700 млн, из них более $200 млн - за первую неделю марта.