Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)

Учитывая существующий ассортимент продукции на рынке, определиться с нужным типом панелей бывает чрезвычайно сложно. Отличаются они технологиями изготовления и материалами, из которых их производят.

До недавних пор самым выгодным вариантом для солнечной электростанции считалась установка кремниевых монокристаллических панелей.

Но наука не стоит на месте и последние модели тонкопленочных солнечных батарей на основе теллурида кадмия компании First Solar показывают результаты сопоставимые с КПД монокристалических конкурентов.

К тому же у тонкопленочных батарей First Solar есть свои дополнительные преимущества:

Тонкопленочным панелям для работы достаточно рассеянного солнечного света, поэтому годовой объём полученного количества электроэнергии с их помощью больше на 10-15%, чем у обычных кристаллических солнечных батарей. Также тонкопленочная технология переигрывает поликристаллы в регионах с пасмурным климатом, прирост выработки наблюдается и в солнечную погоду, т.к. генерация происходит и от отраженного света;

Сниженная потребность в точной направленности к солнцу, при крышном или фасадном исполнении;

Потери в выработке электроэнергии минимальны при затенении панели (полном или частичном);

Отсутствие рамы вокруг батареи (легкое соскальзывания снега и наледи на землю).

Нет необходимости в чистке солнечных батарей. Даже визуально толстый слой загрязнений не способен снизить КПД.

Градоустойчивость (панель выдерживает удар ледяным шаром Ф 63мм со скоростью 88км\ч).

Низкий температурный коэффициент.

Минимальный показатель деградации (0,3-0,5% в год)

Гарантийные обязательства. Компания дает официальную гарантию 10 лет на брак продукции и 25 лет гарантии выработки панели.

Компания First Solar обязуется бесплатно утилизировать и переработать солнечные элементы по окончанию сроков эксплуатации.

Компания Green Tech Trade эксклюзивный представитель First Solar в Украине. Мы стали первыми на территории бывших республик СССР, кто начал использовать тонкопленочные солнечные панели компании First Solar с применением полупроводника Теллурид Кадмия (TeCa). Мониторинг работы солнечной электростанции мощностью 1,8 мегаватт в селе Могутнее Кировоградской области позволяет с уверенностью утверждать, что продукция First Solar продуктивнее и прибыльнее, чем китайские кремниевые аналоги, на 19,93%. Любой желающий может сравнить статистику (обновляется в онлайн-режиме на сайте) работы станции с мощностями аналогичных объектов с кремниевыми панелями или заказать экскурсию на СЭС "Могутне".

