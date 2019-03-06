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Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе в рамках разделения ГФС

Фискальная служба скоро уйдет в историю.

Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе в рамках разделения ГФС
Фото: Влад Мусиенко

Кабинет министров 6 марта утвердил положения о Налоговой службе и Таможной службе, которые создаются в рамках разделения Государственной фискальной службы.

Решение было принято на заседании правительства.

Согласно утвержденным документам деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.

Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы.

Предельную численность работников служб также устанавливает правительство.

Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования, кроме отдельных пунктов в части лицензирования производства, оптовой и розничной торговли и хранения топлива, которые вступают в силу с июля текущего года.

Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен быть завершен до конца апреля.

Напомним, Фискальная служба, созданная в 2014 году на базе Министерства доходов и сборов, прекратит существование.

Миндоходов в 2012 году создал президент Виктор Янукович, объединив налоговую и таможню.

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Источник: "Українські новини"
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