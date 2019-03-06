Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе в рамках разделения ГФС

Кабинет министров 6 марта утвердил положения о Налоговой службе и Таможной службе, которые создаются в рамках разделения Государственной фискальной службы.
Решение было принято на заседании правительства.
Согласно утвержденным документам деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.
Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы.
Предельную численность работников служб также устанавливает правительство.
Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования, кроме отдельных пунктов в части лицензирования производства, оптовой и розничной торговли и хранения топлива, которые вступают в силу с июля текущего года.
Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен быть завершен до конца апреля.
Напомним, Фискальная служба, созданная в 2014 году на базе Министерства доходов и сборов, прекратит существование.
Миндоходов в 2012 году создал президент Виктор Янукович, объединив налоговую и таможню.