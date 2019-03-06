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Госгеонедра отдает часть заповедника в Житомирской области под карьер

Пержанское месторождение бериллиевых руд отдадут инвестору на 20 лет.

Государственная служба геологии и недр Украины 4 марта выставила на продажу на ProZorro девять лотов по продаже недр в шести областях Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Среди лотов оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд в Олевском районе Житомирской области. Правозащитная организация "Экология-Право-Человек" отмечает, что вся территория этого месторождения находится в пределах Полесского природного заповедника и частично - в границах заказника "Микитче" и регионального ландшафтного парка "Словечанский кряж".

Фото: prozorro.sale

"Именно по этой причине разработка месторождения ни велась до сих пор. Также в прошлом указанная территория попала в зону размещения радиационного следа от взрыва на ЧАЭС. Невозможность хозяйственного использования территории в результате радиационного загрязнения в прошлом позволила добиться создания здесь одной природоохранной территории с высокой степенью заповедности - Полесского природного заповедника", - говорится на сайте ЭПЛ.

Также на продажу выставлены:

  1. участок Семеновский в Олевском районе Житомирской области (янтарь)
  2. участок Жалянская-2 в Гощанском районе Ровенской области (глина)
  3. участок Заречный в Савранском районе Одесской области (графит)
  4. участок Литятинский в Бережанском районе Тернопольской области (известняк)
  5. скважина №2-ре в Запорожье (питьевая вода)
  6. участок Юрьевский в Олевском районе Житомирской области (титан-апатитовые руды)
  7. участок Ястребецкий в Олевском районе Житомирской области (цирко-редкоземельно-флюоритовые руды)
  8. скважина №1 в поселке Сосновое Лиманского района Донецкой области (питьевая вода)
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