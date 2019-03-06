Госгеонедра отдает часть заповедника в Житомирской области под карьер

Государственная служба геологии и недр Украины 4 марта выставила на продажу на ProZorro девять лотов по продаже недр в шести областях Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Среди лотов оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд в Олевском районе Житомирской области. Правозащитная организация "Экология-Право-Человек" отмечает, что вся территория этого месторождения находится в пределах Полесского природного заповедника и частично - в границах заказника "Микитче" и регионального ландшафтного парка "Словечанский кряж".

Фото: prozorro.sale

"Именно по этой причине разработка месторождения ни велась до сих пор. Также в прошлом указанная территория попала в зону размещения радиационного следа от взрыва на ЧАЭС. Невозможность хозяйственного использования территории в результате радиационного загрязнения в прошлом позволила добиться создания здесь одной природоохранной территории с высокой степенью заповедности - Полесского природного заповедника", - говорится на сайте ЭПЛ.

Также на продажу выставлены: