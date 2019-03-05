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Акции Raiffeisen Bank International упали на 10% после расследования об отмывании денег

Падение стало самым крупным за последние 11 месяцев.

Акции Raiffeisen Bank International упали на 10% после расследования об отмывании денег
Фото: EPA/UPG

Акции головной компании Raiffeisen Bank International на Венской бирже упала примерно на 10% после расследования OCCRP об отмывании денег, сообщает Reuters.

По данным на 15:20, одна акция компании стоила 20,1 евро. Капитализация Raiffeisen, таким образом, составила 6,6 миллиарда евро. На лондонской бирже акции компании также упали примерно на 10%.

Reuters указывает, что после расследования OCCRP инвестиционный фонд Hermitage Capital обратился в австрийскую прокуратуру, требуя расследовать возможное отмывание денег.

4 марта Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорилось, что российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" бизнесмена Рубена Варданяна якобы "тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России". Банк создал сеть из 76 офшорных компаний, а Raiffeisen был одним из контрагентов.

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