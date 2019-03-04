​​Суд Киева признал недействительным постановление Кабмина о цене на газ для населения

Окружной административный суд Киева рассмотрел иск Юлии Тимошенко, ОО "Тарифная мобилизация" к Кабинету министров Украины и признал противоправным и недействительным постановление №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для населения.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Рассмотрение данного дела проходило с 2016 года. Такой длительный срок связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял такое решение в связи с нарушением Правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службы, обнародовании проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц.

"Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - отметили в пресс-службе суда.

Предстаитель Юлии Тимошенко в суде Александр Трохимец заявил, что власть почти 2 года и 8 месяцев всячески затягивала рассмотрение этого дела, подавая множество ходатайств: о разъединении и объединения дел, о проведении экспертиз, об отводе суда. Однако правительство так и не смогло доказать экономическую обоснованность своего решения.

«Мы добились того, чтобы суд признал постановление КМУ незаконной, противоправной и недействительным с момента принятия, чтобы создать юридическую базу для возврата излишне уплаченных средств в результате действия этого постановления», - отметил Трохимец.

«Все средства, которые люди заплатили за период действия постановления правительства, были уплачены по недействительной цене на газ. Далее мы будем добиваться, чтобы выгодоприобретатель - НАК «Нафтогаз Украины» - с миллионными зарплатами, бронированными автомобилями и со всем этим пафосом - вернул все эти деньги украинцам», - подытожил представитель Тимошенко.

Напомним, 27 апреля 2016 года Кабинет министров установил с 1 мая единую цену на газ - 6,879 гривен за кубометр, чтобы досрочно выполнить свои обязательства перед МВФ.