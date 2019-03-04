Украина выплатила $444 млн по евробондам

Министерство финансов Украины 1 марта выплатило процентный доход на сумму 444,4 млн долларов по еврооблигациям, выпущенным в 2015 году в рамках реструктуризации внешнего государственного долга.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Нынешний платеж - уже седьмой.

Напомним, 12 ноября 2015 года Украина завершила реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15 млрд. Договоренность предусматривает списание около $3 млрд и отсрочку на выплату $8,5 млрд основной суммы долговых обязательств на четыре года.

Держатели облигаций получили новые бумаги на общую сумму $11,95 млрд с доходностью 7,75% годовых и со сроком погашения с 2019 по 2027 года. Кроме этого, по условиям обмена предусмотрен выпуск государственных деривативов на $2,92 млрд.

Это специальные долговые бумаги, выплаты по которым привязаны к росту экономики. Если ВВП Украины к 2020 году достигнет 125,4 млрд долларов США (в 2014 году ВВП Украины составил 1 567 млрд гривен, или 100 млрд долларов по тогдашнему курсу), а затем начнет расти быстрыми темпами, то первые пять лет кредиторы смогут получать максимум по 1% ВВП по этим бумагам (это уже больше 1,254 млрд долларов США каждый год), а еще 15 лет после этого - по 40% от прироста ВВП свыше 4%.

Переговоры о реструктуризации 14-го выпуска евробондов зашли в тупик. Его держатель - Россия.