​Минфин: льготный период для растаможки евроблях закончится 22 февраля и не будет продлен

За три дня до крайнего срока оформили почти 200 тысяч машин.

Министерство финансов заявило, что льготный период для растаможки евроблях закончится 22 февраля и не будет продлен.

"22 февраля наступает первая отчетная дата. Она означает конец льготного периода для "растаможки" таких автомобилей. Льготный период – это 50% скидка на акциз. Мы решили не продлевать льготный период. Мы - правительство, Президент и профильный комитет [Верховной Рады] - согласились с этим и оставляем действующую норму закона", - сказал на брифинге в среду замминистра Сергей Верланов.

22 февраля все таможни будут работать до 24:00. Если владелец машины успеет подать документы на растаможку до этого времени, то все скидка в 50% сохранится, несмотря на то, что фактически процедура состоится после 22 февраля.

С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.

Исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Виктор Крывицкий добавил, что владельцы евроблях, которые не успеют или не смогут растаможить автомобили, должны будут либо продать их на разборку, либо вывезти за границу. В противном случае с 24 мая владельцам евроблях будут грозить огромные штрафы.

По состоянию на 19 февраля граждане Украины осуществили таможенное оформление 195,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Больше всего автомобилей оформили Киевская городская таможня – 20,9 тыс., Волынская – 14,7 тыс., Закарпатская – 10,9 тыс., Львовская – 10,2 тыс., Черновицкая – 10 тыс. автомобилей.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 12 млрд гривен.