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​Минфин хочет в конце марта привлечь второй транш ЕС на €500 млн

"Можем получить макрофин в конце марта или начале апреля".

​Минфин хочет в конце марта привлечь второй транш ЕС на €500 млн
Фото: Макс Требухов

Украина рассчитывает получить 500 млн евро второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в конце марта – начале апреля.

Об этом журналистам сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Между траншами должен быть перерыв минимум три месяца. Можем получить макрофин в конце марта или начале апреля", - сказала она.

При этом министр отметила, что для получения вышеуказанных средств необходимо выполнить все условия и принять еще два законопроекта.

Вместе с тем она добавила, что в ближайшее время Украина может осуществить заимствование под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка.

Сумму привлечения средств Оксана Маркарова не уточнила.

Напомним, 16 ноября 2018 года Украина завершила ратификацию договора о получении 1 млрд евро от ЕС. Выделение макрофинансовой помощи привязано к выполнению программы Международного валютного фонда. Это будет четвертая программа макрофинансовой помощи. Первые две были открыты в 2014-2015 годах, тогда Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Еще 1,2 млрд евро Украина получила в рамках третьей программы в 2015 и 2017 годах.

30 ноября Еврокомиссия одобрила выделение 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи Украине. Деньги поступили в середине декабря.

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Источник: "Українські новини"
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