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НАПК выявило в декларациях несоответствия на 8,6 млрд гривен

Агентство отчиталось о проверке должностных лиц в 2017-2018 годах.

НАПК выявило в декларациях несоответствия на 8,6 млрд гривен
Фото: dp.sfs.gov.ua

Результаты проверки деклараций должностных лиц НАПК
Фото: nazk.gov.ua
Результаты проверки деклараций должностных лиц НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило недостоверные сведения на 8,6 млрд гривен в декларациях должностных лиц по результатам проверок за 2017-2018 годы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба НАПК.

В течение 2017-2018 годов было составлено 273 заключения, из которых 99 - о декларировании недостоверных сведений, 5 - о незаконном обогащении, 169 - об умышленном непредставлении деклараций.

Результаты проверки своевременности подачи деклараций
Фото: nazk.gov.ua
Результаты проверки своевременности подачи деклараций

НАПК направило в суд 356 протоколов об административных правонарушениях, из которых 22 - о декларировании недостоверных сведений, 179 - о несвоевременности подачи декларации, а 155 - о нарушении порядка уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Фото: nazk.gov.ua

Напомним, на прошлой неделе НАПК опубликовало список ТОП-нарушений антикоррупционного законодательства за январь 2019 года.

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