Туристический холдинг Tickets Travel Network инвестирует в компанию по разработке системы управления перевозками для УЗ

Компания TTN, одна из лидирующих компаний туристической отрасли в Центральной и Восточной Европе, инвестирует в ключевого разработчика автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками "Укрзалізниці" компанию "Витес".

Официальное соглашение было подписано в июне 2018 года.

Международный опыт TTN в туристической сфере (в Украине представлена дочерней компанией ООО "Тикетс.Юей") и многолетняя экспертиза компании "Витес" позволит создать на украинском рынке систему управления железнодорожными перевозками европейского уровня. При этом важно отметить, что высокую технологическую компетенцию и европейские стандарты качества обеспечат украинские специалисты.

На сегодня TTN успешно завершила интеграцию бизнес-процессов и операционной деятельности украинской компании "Виртуальные технологи и системы" (ООО "Витес").

Генеральный директор компании TTN - Сергей Кравец, так комментирует решение компании: "Компания "Витес" обладает уникальным опытом в автоматизации пассажирских перевозок и успешным опытом реализации сложных индустриальных проектов. Нам интересно интегрировать эти знания в наш бизнес, поскольку мы видим их потенциал для проектов во всем мире. С 2014 года украинский бизнес развивается в европейском направлении. Соответственно, украинским компаниям предстоит интегрироваться в европейские бизнес-процессы, в том числе, в европейскую IТ-инфраструктуру. Мы уже прошли этот путь в силу специфики нашего основного бизнеса и будем рады, если наши знания и опыт будут востребованы для "Укрзалізниці". У нас есть положительный опыт взаимодействия с государственными предприятиями в других странах, и я уверен, что мы сможем быть полезны в Украине".

Компания Tickets Travel Network создана в 2015 году посредством слияния лидирующих восточноевропейских онлайн тревел-агентств. Tickets Travel Network предоставляет широкий выбор услуг: авиабилеты, железнодорожные билеты, бронирование отелей, аренду авто, страхование и другие сервисы для путешествий. Начало компании положено в 2009 году с запуском в Украине туристического онлайн-агентства Tickets.ua. Сегодня Tickets Travel Network работает на 32 рынках: в России, Украине, Казахстане, Азербайджане, Белоруссии, Польше, Турции, Германии, Австрии, Румынии, Молдове, Эстонии, США и т.д. Холдинг владеет и управляет такими брендами, как Tickets, KissAndFly, Travelfrom и Mytickets. Технологическими партнерами холдинга выступают лидеры мировой индустрии туризма и технологий: Sabre, Amadeus, Visa, Firelogix, национальные авиационные перевозчики и железные дороги, международные автобусные перевозчики. Технологическая платформа TTN разработана в собственном центре исследований и разработки во Львове, а оперативное сопровождение и развитие технологий обеспечивают команда из более чем 500 инженеров и менеджеров.

ООО "Виртуальные технологии и системы" (ООО "ВИТЕС") – ключевой разработчик АСУ ПП УЗ. Компания была учреждена в марте 2015 года компания путем реорганизации ООО "АСКиО", которое передало команду разработчиков, авторские права и экспертизу ООО "ВИТЕС". С 2006 компания разрабатывает и поддерживает одну из центральных систем "Укрзалізниці", обеспечивая ее бесперебойную работу и постоянное развитие. Система, которую разрабатывает компания, обеспечивает бронирование мест и продажу билетов на пассажирские поезда, взаимодействие "Укрзалізниці" с Европейскими железными дорогами, и многое другое.