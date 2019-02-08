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Начальника вокзала Одессы задержали за взятку

Чиновнику вменяют взимание "дани" с предпринимателей.

Начальника вокзала Одессы задержали за взятку
Фото: odz.gov.ua

Вечером 7 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали начальника железнодорожного вокзала Одессы Олега Сироту, пишет местное издание "Думская".

"Он систематически вымогал и брал по 200-300 долларов США у предпринимателей, работавших на территории вокзала. Занимается им областная прокуратура, управление защиты экономики и следствие ГУНП", - пишет издание со ссылкой на источники.

Сирота был главой Малиновской райадминистрации при мэре Эдуарде Гурвице (руководил городом дважды, последний раз - в 2005-2010 годах) и отличился скандальным заявлением о том, что одесситы поддерживают повышение коммунальных тарифов, а также тем, что лично сносил агитационные палатки оппонентов городского головы.

При Алексее Костусеве (был мэром в 2010-2013 годах) Сирота некоторое время возглавлял   управление инженерной защиты территории и развития побережья.

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