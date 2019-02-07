День в зоне ООС прошел без потерь среди украинских военных

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 четверга, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.
В течение дня боевики дважды применили запрещенное вооружение: из минометов калибра 120 и 82 мм были обстреляны позиции украинской армии вблизи Троицкого.
Из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции украинских войск возле Водяного и Крымского.
Потери противника уточняются.
Напомним, накануне боевики совершили 11 обстрелов, потерь среди украинских военных нет.