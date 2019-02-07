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День в зоне ООС прошел без потерь среди украинских военных

Зафиксировано четыре обстрела, в том числе два - из тяжелых минометов.

День в зоне ООС прошел без потерь среди украинских военных
Фото: пресс-служба президента

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 четверга, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В течение дня боевики дважды применили запрещенное вооружение: из минометов калибра 120 и 82 мм были обстреляны позиции украинской армии вблизи Троицкого.

Из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции украинских войск возле Водяного и Крымского.

Потери противника уточняются.

Напомним, накануне боевики совершили 11 обстрелов, потерь среди украинских военных нет.

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