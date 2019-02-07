МВД предупреждает украинцев об агитаторах-мошенниках

Министерство внутренних дел предупреждает, что активную фазу избирательного процесса могут использовать мошенники.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Соглашаясь продать свой голос на выборах, гражданин может потерять свое право свободного волеизъявления, а также недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок)", - предупреждают правоохранители.

По информации МВД, под видом агитаторов мошенники могут предлагать вознаграждение за голос. А для "гарантии" голосования именно в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные избирателя - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Более того, мошенники могут просить копию паспорта или же поставить свою подпись под каким-то документом.

Таким образом, завладев персональными данными, мошенники могут переоформить недвижимость на третьих лиц.

В МВД призывают украинцев ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, не передавать копии документов, не подписывать никаких договоров, заявлений и т.д. посторонним лицам, а в подобных случаях - вызвать полицию.

Напомним, ранее комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах. Ранее в МВД создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д.

Полиция также заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.