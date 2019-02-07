Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Янукович: Европа кинула меня, как лоха
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Посольство США отреагировало на отстранение Супрун
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
Киевлян обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом
ГлавнаяПолитика

ЦИК зарегистрировал Порошенко и еще троих кандидатов в президенты

Всего зарегистрирован 41 кандидат.

ЦИК зарегистрировал Порошенко и еще троих кандидатов в президенты
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины на выборы 31 марта.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Порошенко зарегистрирован как самовыдвиженец.

Также кандидатами зарегистрированы еще трое самовыдвиженцев: Юрий Кармазин (бывший депутат Верховной Рады, ныне президент общественной организации "Институт права и общества), Юлия Литвиненко (временно безработная, до недавнего времени ведущая телеканала "Прямой") и Александр Ващенко (председатель правления общественной организации "Власть народа").

Всего по состоянию на четверг зарегистрирован 41 кандидат, регистрация завершится в пятницу, 8 февраля. После этого до 7 марта включительно разрешается официально снять свою кандидатуру с выборов.

Окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта, станет известным 8 марта.

Напомним, Порошенко объявил о выдвижении на второй срок 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". 3 февраля он подал документы в Центризбирком. Подробнее о съезде читайте в материале LB.ua "Или Порошенко, или Путин".

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. Всего документы на участие в выборах подали 89 человек.

Предыдущие выборы состоялись 25 мая 2014 года. Победителем выборов стал Порошенко, за которого проголосовали почти 10 млн человек (54,7% голосов).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также