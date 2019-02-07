ЦИК зарегистрировал Порошенко и еще троих кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины на выборы 31 марта.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Порошенко зарегистрирован как самовыдвиженец.

Также кандидатами зарегистрированы еще трое самовыдвиженцев: Юрий Кармазин (бывший депутат Верховной Рады, ныне президент общественной организации "Институт права и общества), Юлия Литвиненко (временно безработная, до недавнего времени ведущая телеканала "Прямой") и Александр Ващенко (председатель правления общественной организации "Власть народа").

Всего по состоянию на четверг зарегистрирован 41 кандидат, регистрация завершится в пятницу, 8 февраля. После этого до 7 марта включительно разрешается официально снять свою кандидатуру с выборов.

Окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта, станет известным 8 марта.

Напомним, Порошенко объявил о выдвижении на второй срок 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". 3 февраля он подал документы в Центризбирком. Подробнее о съезде читайте в материале LB.ua "Или Порошенко, или Путин".

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. Всего документы на участие в выборах подали 89 человек.

Предыдущие выборы состоялись 25 мая 2014 года. Победителем выборов стал Порошенко, за которого проголосовали почти 10 млн человек (54,7% голосов).