В четверг, 7 февраля, Агентство по розыску и менеджмента активов передало временному управляющему элитную 240-метровую квартиру бывшего президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве.

Об этом сообщается на сайте "Transparency International Украина".

Отмечается, что эксперты оценили имущество экс-президента в 36 млн гривен.

"5 лет сомнительное имущество Януковича не приносило ничего государству. Наконец, благодаря созданию и полноценному функционированию АРМА, мы увидим реальные доходы. До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорья. Надеемся, что со временем и этот объект станет прибыльным", - отметила юридический советник организации Екатерина Рыженко.

Напомним, в квартире на Оболонской набережной Янукович официально был прописан еще до избрания президентом. После бегства экс-президента квартиру опломбировала прокуратура. В этой квартире также ранее жила любовница Януковича Любовь Полежай.

В сентябре 2015 года был выставлен на продажу за $1,3 млн особняк Януковича, который также находится на Оболонской набережной.