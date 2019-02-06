Суд в Крыму продлил арест двум фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил до 9 апреля арест фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Эдему Смаилову и Серверу Мустафаеву.

Об этом сообщается на странице общественного объединения "Крымская солидарность" в Фейсбуке.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Сторону защиты представляли адвокаты Сергей Легостов и Лиля Гемеджи.

21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу "Хизб ут-Тахрир".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.