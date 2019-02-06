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​ЕСПЧ перенес на неопределенный срок рассмотрение дела Украины против РФ по Крыму

Большая палата Евросуда планировала начать рассмотрение иска 27 февраля.

​ЕСПЧ перенес на неопределенный срок рассмотрение дела Украины против РФ по Крыму
Здание ЕСПЧ
Фото: nytimes.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменил запланированное на 27 февраля рассмотрение дела Украины против России по оккупации Крыма и перенес слушания на неопределенный срок.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Большая палата Евросуда планировала начать рассмотрение иска 27 февраля, но на данный момент указано, что слушания отложены.

Причина переноса, а также дата следующего заседания не указаны.

На данный момент в ЕСПЧ находятся шесть исков Украины против РФ.

Напомним, около 60% жалоб на Украину в ЕСПЧ касаются Крыма и Донбасса. Также 7 января Украина направила в ЕСПЧ иск против РФ из-за захвата кораблей и моряков в Керченском проливе.

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Источник: "Украинские новости"
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