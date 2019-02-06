Интерпол снова снял Януковича с международного розыска, - ГПУ

"Мы подаем на розыск, а они снимают".

Интерпол снова снял бывшего президента Виктора Януковича с международного розыска.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Мы подаем на розыск, а они снимают. Они считают это (розыск,- ред.) политическим преследованием", - рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, после приговора ГПУ снова обратится в Интерпол о возобновлении международного розыска Януковича.

Ранее, на пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что он не находится в розыске Интерпола и спокойно может выезжать за пределы России.

Напомним, карточка Януковича была внесена в базу данных Интерпола 12 января 2015 года. Тогда же в список разыскиваемых украинских политиков были внесены бывший премьер Николай Азаров, бывший министр финансов Юрий Колобов и бывший руководитель "Укртелекома" Георгий Дзекон. В июле Интерпол приостановил розыск Януковича после того, как его юристы подали жалобу, заявив, что уголовное дело носит политический характер.

В мае 2017 года Интерпол снял Януковича и его сына Александра с международного розыска. В ноябре 2018 года в ГПУ заявили, что что Янукович до сих пор в розыске

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Судьи признали доказанной его вину в госизмене и пособничество в ведении агрессивной войны, но обвинение в сепаратизме отклонили.